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Exposition sculptures en acier et céramique, verre filé par Jean Moreau et Florence Loonis Esplanade du Donjon Pons

Exposition sculptures en acier et céramique, verre filé par Jean Moreau et Florence Loonis Esplanade du Donjon Pons vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Esplanade du Donjon

Adresse : Esplanade du Château

Ville : 17800 Pons

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

Tarif :

Pons

Exposition sculptures en acier et céramique, verre filé par Jean Moreau et Florence Loonis

Esplanade du Donjon Esplanade du Château Pons Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-29

Date(s) :
2026-06-05

Exposition de sculptures en acier et de céramiques, par Mme LOONIS et M. Jean Moreau
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Esplanade du Donjon Esplanade du Château Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 46 46  mairie@pons-ville.fr

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English :

Exhibition of steel sculptures and ceramics, by Ms LOONIS and Mr Jean Moreau

L’événement Exposition sculptures en acier et céramique, verre filé par Jean Moreau et Florence Loonis Pons a été mis à jour le 2026-05-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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