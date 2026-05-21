Exposition sculptures en acier et céramique, verre filé par Jean Moreau et Florence Loonis Esplanade du Donjon Pons
Exposition sculptures en acier et céramique, verre filé par Jean Moreau et Florence Loonis Esplanade du Donjon Pons vendredi 5 juin 2026.
Pons
Exposition sculptures en acier et céramique, verre filé par Jean Moreau et Florence Loonis
Esplanade du Donjon Esplanade du Château Pons Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-05
Exposition de sculptures en acier et de céramiques, par Mme LOONIS et M. Jean Moreau
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Esplanade du Donjon Esplanade du Château Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 46 46 mairie@pons-ville.fr
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English :
Exhibition of steel sculptures and ceramics, by Ms LOONIS and Mr Jean Moreau
L’événement Exposition sculptures en acier et céramique, verre filé par Jean Moreau et Florence Loonis Pons a été mis à jour le 2026-05-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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