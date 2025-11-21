Exposition Sculptures, photographies, peintures Place de L Hôtel de ville Saint-Calais

Exposition Sculptures, photographies, peintures

Place de L Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais Sarthe

Exposition Sculptures, photographies, peintures . Patrick Gautier, dit Paddy Artiste Plasticien sculpteur, Luc Barbier dit Lucky B Photographe Poète, Pierre Veillard Peintre. Vernissage le vendredi 21 novembre 2025 à 18h30. Dévernissage le dimanche 7 décembre 2025 à 11h30

• Vernissage le vendredi 21 novembre 2025 à 18h30

• Dévernissage le dimanche 7 décembre 2025 à 11h30

Patrick Gautier, dit Paddy est influencé par le courant de l’école du Bauhaus. Il travaille des matériaux bruts tel que le bois, le métal, la pierre… et n’hésite pas à les assembler en exploitant les techniques artisanales (soudure, taille de pierre…). Il s’intéresse aussi à la marqueterie ou au Kintsugi.

Luc Barbier, dit Lucky B est musicien de formation. Il s’initiera à l’écriture après la découverte de recueil de poésie. Doté d’une grande sensibilité et de créativité il partage à travers la photographie des paysages inspirants et remarquables.

Pierre Veillard, artiste peintre. Grand père de Paddy, ce dernier a cherché à lui rendre hommage en sélectionnant une partie de ses œuvres pour les faire découvrir au grand public. Etabli à Saint-Malo il représenta la ville avant les bombardements de 1944 au travers de ses marines. L’influence de l’impressionnisme se ressent au fil des tableaux. Curieux et en quête d’apprentissage, Pierre Veillard s’est essayé à divers techniques telles que la peinture au couteau, les pastels, les crayons gras… .

English :

Sculptures, photographs, paintings exhibition. Patrick Gautier, known as Paddy: Plastic artist ? sculptor, Luc Barbier known as Lucky B: Photographer ? Poet, Pierre Veillard Painter. Opening on Friday, November 21, 2025 at 6:30pm. Unveiling on Sunday, December 7, 2025 at 11:30 a.m

German :

Ausstellung Skulpturen, Fotografien, Gemälde . Patrick Gautier, genannt Paddy: Bildender Künstler ? Bildhauer, Luc Barbier, genannt Lucky B: Fotograf ? Dichter, Pierre Veillard: Maler. Vernissage am Freitag, den 21. November 2025 um 18.30 Uhr. Vernissage am Sonntag, den 7. Dezember 2025 um 11.30 Uhr

Italiano :

Mostra Sculture, fotografie, dipinti . Patrick Gautier, noto come Paddy: artista visivo? Scultore, Luc Barbier noto come Lucky B: fotografo? Poeta, Pierre Veillard: Pittore. Inaugurazione venerdì 21 novembre 2025 alle 18.30. Inaugurazione domenica 7 dicembre 2025 alle 11.30

Espanol :

Exposición Esculturas, fotografías, pinturas . Patrick Gautier, conocido como Paddy: Artista visual ? escultor, Luc Barbier conocido como Lucky B: Fotógrafo ? Poeta, Pierre Veillard: Pintor. Inauguración el viernes 21 de noviembre de 2025 a las 18.30 h. Inauguración el domingo 7 de diciembre de 2025 a las 11.30 h

