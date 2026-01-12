Exposition Sculptures singulières JAVO Office de Tourisme du Migennois Migennes

Exposition Sculptures singulières JAVO

Office de Tourisme du Migennois 1, Place François Mitterrand Migennes Yonne

Début : 2026-04-18 09:30:00

fin : 2026-05-30 12:30:00

2026-04-18

Plasticien autodidacte, mes productions naissent le plus souvent de la rencontre fortuite entre tubes de carton froissés et matériaux patinés par l’usage ou le temps bois flottés, ferrailles rouillées…

J’aime puiser dans l’univers de la littérature et du spectacle vivant pour faire surgir des figures échappées des romans de Cervantès, Lewis Carroll ou d’un chapiteau de cirque.

Par ces assemblages, je m’efforce de transmettre un peu de poésie et d’humour. Je continue ainsi de porter sur le monde mon regard de clown qui est la base de ma formation d’acteur. .

+33 3 86 80 03 76 ot.migennes@wanadoo.fr

