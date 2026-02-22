Exposition Scuplture François-Xavier Pineau Face au large Le Palais Royan Événements Royan

Exposition Scuplture François-Xavier Pineau Face au large

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Début : 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-04-16 18:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Sculpteur figuratif, François-Xavier Pineau présente des œuvres en bronze et en résine.

Sa démarche artistique se traduit par des sculptures à la présence forte et expressive, marquées par la profondeur des regards.

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

English :

Figurative sculptor François-Xavier Pineau presents works in bronze and resin.

His artistic approach results in sculptures with a strong, expressive presence, marked by the depth of his gaze.

