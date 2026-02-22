Exposition Scuplture François-Xavier Pineau Face au large Le Palais Royan Événements Royan
Exposition Scuplture François-Xavier Pineau Face au large Le Palais Royan Événements Royan samedi 4 avril 2026.
Exposition Scuplture François-Xavier Pineau Face au large
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:30:00
fin : 2026-04-16 18:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Sculpteur figuratif, François-Xavier Pineau présente des œuvres en bronze et en résine.
Sa démarche artistique se traduit par des sculptures à la présence forte et expressive, marquées par la profondeur des regards.
.
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Figurative sculptor François-Xavier Pineau presents works in bronze and resin.
His artistic approach results in sculptures with a strong, expressive presence, marked by the depth of his gaze.
L’événement Exposition Scuplture François-Xavier Pineau Face au large Royan a été mis à jour le 2026-02-22 par Royan Atlantique