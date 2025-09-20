Exposition « Se déplacer dans le Pilat : les mobilités d’hier et d’aujourd’hui » Ciné Pilat Pélussin

Exposition « Se déplacer dans le Pilat : les mobilités d’hier et d’aujourd’hui » Ciné Pilat Pélussin samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T20:00:00

Venez explorer l’évolution des transports dans le Parc naturel régional du Pilat. Des statistiques inédites sur vos habitudes de déplacement quotidiennes vous surprendront et transformeront votre regard sur la mobilité.

Plongez dans l’histoire avec des images d’archives exceptionnelles du Tacot, ce petit train emblématique qui reliait autrefois Saint-Étienne à Pélussin, et découvrez les projets d’avenir avec le retour du TER sur la rive droite.

Exposition proposée par le Parc naturel régional du Pilat, AuterVR, les Amis du Parc, Mémoires Vivantes du Pilat et Visages de Notre Pilat.

Ciné Pilat 9 Rue des Trois Sapins, 42410 Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 87 29 94 https://www.culture-pilatrhodanien.fr/cinepilat

