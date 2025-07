Exposition Se relever Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors

Exposition Se relever

Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 Rue Fourna Vassieux-en-Vercors Drôme

Début : 2025-07-18 10:00:00

fin : 2025-04-30 18:00:00

Dans les mois qui suivent les combats de 1944, le Vercors, anéanti, doit se relever.

Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 Rue Fourna Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 28 46 musee-resistance-vassieux@ladrome.fr

English :

In the months following the fighting of 1944, the Vercors region, devastated, had to get back on its feet.

German :

In den Monaten nach den Kämpfen von 1944 muss sich das zerstörte Vercors wieder erholen.

Italiano :

Nei mesi successivi ai combattimenti del 1944, il Vercors devastato dovette rimettersi in piedi.

Espanol :

En los meses posteriores a los combates de 1944, el devastado Vercors tuvo que volver a ponerse en pie.

