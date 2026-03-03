Exposition (Se) Tenir de Cécile Dalnoky salle tintamare (1er étage) La Ferté Macé

Exposition (Se) Tenir de Cécile Dalnoky

salle tintamare (1er étage) 8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-24

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-03-24

Avec la série (Se)Tenir, Cécile Dalnoky explore la tendresse comme une force essentielle en résonance avec le thème du Salon du livre A nos Amours. L’exposition invite les visiteurs à ressentir les gestes, les liens et les émotions qui unissent les corps.

Accès libre .

