Exposition (Se) Tenir de Cécile Dalnoky salle tintamare (1er étage) La Ferté Macé
Exposition (Se) Tenir de Cécile Dalnoky salle tintamare (1er étage) La Ferté Macé mardi 24 mars 2026.
Exposition (Se) Tenir de Cécile Dalnoky
salle tintamare (1er étage) 8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-24
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-03-24
Avec la série (Se)Tenir, Cécile Dalnoky explore la tendresse comme une force essentielle en résonance avec le thème du Salon du livre A nos Amours. L’exposition invite les visiteurs à ressentir les gestes, les liens et les émotions qui unissent les corps.
Accès libre .
salle tintamare (1er étage) 8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 14 14 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition (Se) Tenir de Cécile Dalnoky
L’événement Exposition (Se) Tenir de Cécile Dalnoky La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-02-28 par Flers agglo