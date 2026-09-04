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AGENDA · Rochefort

Exposition : Seins Maison de l’égalité Femmes-Hommes Rochefort

mardi 17 novembre 2026 · Maison de l'égalité Femmes-Hommes · Rochefort

Informations pratiques

Début
mardi 17 novembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Lieu
Maison de l'égalité Femmes-Hommes
Adresse
26A rue Chanzy
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime
Tarif

Rochefort

Exposition : Seins

Maison de l’égalité Femmes-Hommes 26A rue Chanzy Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-17
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-11-17

« Seins » par Leïla Amara.
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Maison de l’égalité Femmes-Hommes 26A rue Chanzy Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 81 27  egalite.lamaison@ville-rochefort.fr

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English : Exhibition: Breasts

‘Breasts’ by Leïla Amara.

L’événement Exposition : Seins Rochefort a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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