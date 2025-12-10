Exposition “Séisme” Espace Noriac Limoges

Exposition “Séisme”

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-04-16

fin : 2026-05-02

2026-04-16

Bande-à-part est un collectif de huit artistes peintres, plasticiens, céramistes, photographes et sculpteurs.

Pour cette exposition, ce collectif s’est donné pour ambition de réaliser une œuvre collective & plurielle en partant d’une contrainte commune utiliser la même palette de couleur pour s’exprimer sur le même thème.

C’est dans ce cadre que l’exposition Séisme nous plonge dans un espace où nos regards s’accordent, s’entrechoquent et se répondent sur notre rapport au monde. .

