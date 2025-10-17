Exposition SELARUA Rez de chaussée villa Duconténia Saint-Jean-de-Luz
Exposition SELARUA Rez de chaussée villa Duconténia Saint-Jean-de-Luz vendredi 17 octobre 2025.
Exposition SELARUA
Rez de chaussée villa Duconténia 12 Avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-10-17
La Ville de Saint-Jean-de-Luz accueille à la Rotonde l’exposition Âmes sauvages de Quentin Gravaud, Le jeune photographe propose au public une immersion sensible au cœur des Pyrénées et du Pays basque. Entre faune discrète — cerfs, rapaces, renards — et lumière changeante, chaque cliché instaure une atmosphère poétique et paisible. Ils offrent une véritable parenthèse, un temps pour ralentir, observer, s’émerveiller et se reconnecter à la nature. La photo est un prétexte magnifique pour s’immiscer dans les secrets de la vie sauvage et ressentir nos sens s’éveiller à nouveau. Quentin Gravaud Une parenthèse contemplative à ne pas manquer. Exposition gratuite, organisée par la ville de Saint-Jean-de-Luz. .
Rez de chaussée villa Duconténia 12 Avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 18 83 41 Jeanine.troubat@gmail.com
English : Exposition SELARUA
German : Exposition SELARUA
Italiano :
Espanol : Exposition SELARUA
L’événement Exposition SELARUA Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme Pays Basque