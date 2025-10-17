Exposition SELARUA Rez de chaussée villa Duconténia Saint-Jean-de-Luz

Rez de chaussée villa Duconténia 12 Avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

La Ville de Saint-Jean-de-Luz accueille à la Rotonde l’exposition Âmes sauvages de Quentin Gravaud, Le jeune photographe propose au public une immersion sensible au cœur des Pyrénées et du Pays basque. Entre faune discrète — cerfs, rapaces, renards — et lumière changeante, chaque cliché instaure une atmosphère poétique et paisible. Ils offrent une véritable parenthèse, un temps pour ralentir, observer, s’émerveiller et se reconnecter à la nature. La photo est un prétexte magnifique pour s’immiscer dans les secrets de la vie sauvage et ressentir nos sens s’éveiller à nouveau. Quentin Gravaud Une parenthèse contemplative à ne pas manquer. Exposition gratuite, organisée par la ville de Saint-Jean-de-Luz. .

Rez de chaussée villa Duconténia 12 Avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 18 83 41 Jeanine.troubat@gmail.com

