Exposition Selorya par Franck Ayroles à Chauray Chauray

Exposition Selorya par Franck Ayroles au Temple de Chauray, du 5 décembre au 4 janvier.

À travers un ensemble d’œuvres mêlant peinture, dessin et sculpture, SELORYA déploie un univers sensible où les silhouettes sans visage incarnent la diversité et la beauté des différences.

Les visiteurs découvrent une planète à la fois familière et lointaine, peuplée de personnages intemporels et de paysages symboliques. .

60 Rue du Temple Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 96 82 21

