Exposition S’engager en Résistance saison 2

D43 Carennac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:30:00

fin : 2026-06-27 12:30:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-28

À partir de la bande dessinée Les enfants de la Résistance (éditions Le Lombard), cette exposition propose une immersion dans la vie quotidienne sous l’Occupation entre 1940 et 1945

À partir de la bande dessinée Les enfants de la Résistance (éditions Le Lombard), cette exposition propose une immersion dans la vie quotidienne sous l’Occupation entre 1940 et 1945. Objets, récits et archives locaux permettent de comprendre l’histoire de cette période à travers les regards d’enfants confrontés à la guerre

Pour sa saison 2, l’exposition s’enrichit de documents, portraits et récits inédits

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D43 Carennac 46110 Lot Occitanie +33 5 65 33 81 36

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English :

Based on the comic strip Les enfants de la Résistance (published by Le Lombard), this exhibition immerses visitors in daily life under the Occupation between 1940 and 1945

L’événement Exposition S’engager en Résistance saison 2 Carennac a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Vallée de la Dordogne