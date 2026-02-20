Exposition Sensibilisation au handicap par Diane Weisrberger TARBES Tarbes

Exposition Sensibilisation au handicap par Diane Weisrberger

2026-03-02

2026-03-31

Diane Weisrberger est une photographe professionnelle autodidacte depuis 2009, qui s’est formée à la photographie de studio en mai 2017 et a ouvert son premier studio en septembre 2017, à Lannemezan.

> Portraitiste de France 2021, 2023, 2025

> Qualified European Photographer 2025

Avec ses expositions, elle essaie d’ouvrir les yeux des gens sur des causes qui lui tiennent à cœur (COVID, cancer du sein, autisme, handicap, … bientôt l’abandon des animaux)

Pourquoi le Handicap ?

Parce que le regard fixant sur des personnes handicapées la dérange … ceux ne sont pas des extra-terrestres

Parce que les places handicapées occupées par des valides l’horripilent

Mais surtout, avec la vie, elle s’est rendu compte que les handicapés avaient une force et un sens de la dérision qui manque à beaucoup de valides.

Donc par cette exposition, elle veut leur rendre hommage.

Et si elle pouvait changer le regard d’au moins deux personnes grâce à ses photos, elle en serait ravie…

Les textes sur chaque photo ont été écrits par les personnes photographiées.

Merci à tous les participants.

> Exposition à découvrir du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h

TARBES 1 avenue Pierre de Coubertin Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Diane Weisrberger is a self-taught professional photographer since 2009, who trained in studio photography in May 2017 and opened her first studio in September 2017, in Lannemezan.

> Portraitiste de France 2021, 2023, 2025

> Qualified European Photographer 2025

With her exhibitions, she tries to open people?s eyes to causes close to her heart (COVID, breast cancer, autism, disability, ? soon animal abandonment)

Why disability?

Because she’s disturbed by the way people with disabilities look at her? they’re not aliens!

Because disabled places occupied by able-bodied people horrify her

But above all, as life went on, she realized that disabled people have a strength and a sense of derision that many able-bodied people lack.

So with this exhibition, she wants to pay tribute to them.

And if she could change the way at least two people look at things through her photos, she’d be delighted?

The texts on each photo were written by the people photographed.

Thanks to all participants.

> Exhibition open Monday to Friday, 9am to 12pm and 2.30pm to 6pm

