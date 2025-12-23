Exposition Sensibilité en couleurs par Lyne Vautrin TARBES Tarbes

Exposition Sensibilité en couleurs par Lyne Vautrin

TARBES 1 avenue Pierre de Coubertin Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-01

fin : 2026-01-31

2026-01-01

L’aquarelle est vraiment mon médium ; elle est idéale pour traduire une lumière, une ambiance sur le papier. Son côté imprévisible et assez lent la rend séduisante.

En cela, elle symbolise le monde qui nous entoure changeant et merveilleux.

Chacune de mes aquarelles m’apporte un réel calme et douceur. C’est toujours avec beaucoup d’émotion que je commence un portrait et diffuser mes couleurs me permet de traduire une sensibilité profonde et c’est cette extrême sensibilité, cette sensation de fraîcheur, de tendresse que j’aimerais vous faire partager. Il y a tant d’amour et d’émotion dans un visage, un sourire !

Je peins avec sincérité et non pas pour m’exprimer en fonction d’une mode. Mon inspiration, je la puise ici et là au gré du temps, au gré du vent !

Peu importe le chemin qu’on doit traverser, l’essentiel est d’arriver à destination vous faire entrer dans mon monde d’images.

Exposition à découvrir du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30

TARBES 1 avenue Pierre de Coubertin Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 82 15 02 00

Watercolor is really my medium; it’s ideal for translating light and mood onto paper. Its unpredictability and slowness make it seductive.

In this way, it symbolizes the changing, wonderful world around us.

Each of my watercolors brings me a real sense of calm and gentleness. It’s always with great emotion that I begin a portrait, and diffusing my colors allows me to translate a deep sensitivity, and it’s this extreme sensitivity, this feeling of freshness and tenderness that I’d like to share with you. There’s so much love and emotion in a face, in a smile!

I paint with sincerity, not to express myself in a fashion. I draw my inspiration here and there, as time goes by, as the wind blows!

It doesn’t matter how far you have to go, the most important thing is to arrive at your destination: to let you into my world of images.

Exhibition open Monday to Friday, 9am to 12pm and 2:30pm to 5:30pm

