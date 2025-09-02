EXPOSITION SEPT ARTISTES Ille-sur-Têt

EXPOSITION SEPT ARTISTES

El taller Treize Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-02 16:00:00

fin : 2025-09-06 19:00:00

2025-09-02

André Robèr a invité le collectif les 2kieuses 3gyptiennes pour une exposition du 02 au 06 septembre 2025 à l’Atelier Treize à Ille sur Têt.

Rdv le mardi 2 septembre à 18h30 pour le vernissage puis jusqu’au 6 septembre de 16h à 19h avec les 7 artist…

El taller Treize Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 78 28 66 17

English :

André Robèr has invited the 2kieuses 3gyptiennes collective to hold an exhibition from September 02 to 06, 2025 at Atelier Treize in Ille sur Têt.

Opening on Tuesday, September 2 at 6.30pm, then until September 6 from 4pm to 7pm with the 7 artists…

German :

André Robèr hat das Kollektiv les 2kieuses 3gyptiennes für eine Ausstellung vom 02. bis 06. September 2025 in das Atelier Treize in Ille sur Têt eingeladen.

Rdvv am Dienstag, den 2. September um 18:30 Uhr zur Vernissage und anschließend bis zum 6. September von 16:00 bis 19:00 Uhr mit den 7 Künstlern…

Italiano :

André Robèr ha invitato il collettivo 2kieuses 3gyptiennes a organizzare una mostra dal 02 al 06 settembre 2025 presso l’Atelier Treize di Ille sur Têt.

La mostra si inaugura martedì 2 settembre alle 18.30 e prosegue fino al 6 settembre dalle 16.00 alle 19.00 con i 7 artisti…

Espanol :

André Robèr ha invitado al colectivo 2kieuses 3gyptiennes a celebrar una exposición del 02 al 06 de septiembre de 2025 en el Atelier Treize de Ille sur Têt.

La exposición se inaugura el martes 2 de septiembre a las 18.30 horas y se prolongará hasta el 6 de septiembre de 16.00 a 19.00 horas con los 7 artistas…

