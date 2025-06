EXPOSITION SEQUIES LES CANAUX DE CERDAGNE Le Boulou 1 juillet 2025 07:00

Pyrénées-Orientales

Exposition « Sequies » Histoire et actualités des canaux d’altitude en Pyrénées-Cerdagne.

Du 1er juillet au 31 aout 2025 à la Maison de l’Eau et de la Méditerranée.

Gratuit.

Dédicace de l’ouvrage « Séquia Alta » par Olivier Deroche, le 18 Juillet à 18h.

4 Rue Arago

Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 50 10

English :

Sequies » exhibition History and current events of the high altitude canals in the Pyrenees-Cerdagne region.

From July 1 to August 31, 2025 at the Maison de l?Eau et de la Méditerranée.

Free admission.

Book signing of « Séquia Alta » by Olivier Deroche, July 18 at 6pm.

German :

Ausstellung « Sequies » Geschichte und Aktualität der Höhenkanäle in Pyrenäen-Cerdagne.

Vom 1. Juli bis 31. August 2025 in der Maison de l’Eau et de la Méditerranée.

Kostenlos.

Signierstunde des Buches « Sequia Alta » von Olivier Deroche am 18. Juli um 18 Uhr.

Italiano :

Mostra « Sequies » Storia e attualità dei canali d’alta quota della regione Pyrénées-Cerdagne.

Dal 1° luglio al 31 agosto 2025 presso la Maison de l’Eau et de la Méditerranée.

Ingresso libero.

Firma del libro « Séquia Alta » di Olivier Deroche, il 18 luglio alle 18.00.

Espanol :

Exposición « Sequies » Historia y actualidad de los canales de altura de la región Pirineos-Cerdagne.

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2025 en la Maison de l’Eau et de la Méditerranée.

Entrada gratuita.

Firma del libro « Séquia Alta » de Olivier Deroche, el 18 de julio a las 18.00 h.

