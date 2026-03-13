Exposition Serge Guarnieri Des Abysses au Cosmos

4 Rue Saint-Pierre Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-04-30 19:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Serge Guarnieri Des Abysses au Cosmos

Ses sources d’inspiration en tant que sculpteur étaient multiples elles passaient par l’observation de toutes formes d’expressions du vivant et de sa matière organisée, quelles que soient son échelle, l’origine et l’époque de son apparition. La nature minérale, végétale ou animale était la source principale de son inspiration, depuis sa gestation à ses différents stades de développement et d’évolution. Un bourgeon, la naissance d’une fleur pouvaient orienter son travail de création artistique, tout comme la puissance créatrice du cosmos ou bien encore le magma de la terre en éruption. Son style qui s’inscrit dans le mouvement organique universel est quasi calligraphique. Il utilisait son arc à souder comme une plume, le fer fusionné était son encre. Dans un instantané artistique, il saisissait et traduisait le mouvement, la lumière qui anime la matière.

sergeguarnieri.fr

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serge.guarnieri@club-internet.fr https://www.facebook.com/serge.guarnieri.5 .

4 Rue Saint-Pierre Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 28 23 94 67 lagaleriedessept@gmail.com

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L’événement Exposition Serge Guarnieri Des Abysses au Cosmos Coutances a été mis à jour le 2026-03-13 par Coutances Tourisme