Exposition Seuils de la perception Rue du 19 Mars 1962 Maël-Carhaix

Rue du 19 Mars 1962 Bibliothèque Municipale Maël-Carhaix Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-07 10:00:00
fin : 2025-12-12
2025-11-07
Exposition Alastair de Grandis Seuils de la perception
Du 7 novembre au 12 décembre à la Bibliothèque Municipale
Alastair de Grandis mêle dans ses toiles abstraction et figuration. Chacune de ses peintures propose un fragment d’histoire, chacune suscite la réflexion et interroge notre perception du réel en s’appuyant sur la couleur, l’atmosphère.
Alastair de Grandis sera présent à la bibliothèque pendant son exposition, à la disposition du public, tous les mercredis et vendredis
Org. Le Chaudron des Arts .
