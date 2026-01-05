Exposition Shamans Le Cavalier rouge Souvigny

Exposition Shamans

Le Cavalier rouge 10 rue de la République Souvigny Allier

Début : 2026-12-29

fin : 2026-04-01

2026-12-29

Exposition de macramé, sculptures, collages de l’artiste local Jérôme Danikowsky.

Le Cavalier rouge 10 rue de la République Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 55 99 48 jerome.danikowski@orange.fr

English :

Exhibition of macramé, sculptures and collages by local artist Jérôme Danikowsky.

