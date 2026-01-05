Exposition Shamans Le Cavalier rouge Souvigny
Exposition de macramé, sculptures, collages de l’artiste local Jérôme Danikowsky.
Le Cavalier rouge 10 rue de la République Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 55 99 48 jerome.danikowski@orange.fr
English :
Exhibition of macramé, sculptures and collages by local artist Jérôme Danikowsky.
