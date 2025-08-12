Exposition SHINOBI Les Guerriers de l’Ombre Château d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc

Exposition SHINOBI Les Guerriers de l’Ombre

Château d’Ancy-le-Franc 18 Place Clermont-Tonnerre Ancy-le-Franc Yonne

Début : 2025-11-01 14:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

2025-11-01

Plongez dans le mystère des guerriers de l’ombre les NINJA.

Longtemps restés dans l’ombre de l’histoire, ces maîtres de la discrétion du Japon féodal se révèlent enfin à travers une exposition exceptionnelle.

Découvrez une collection rare, réunie par Christophe AYEN. Un rendez-vous unique pour approcher l’univers authentique du Ninjutsu.

Le 21 octobre, à 14h30 et 16h30, assistez à deux démonstrations exceptionnelles de combats de samouraïs réalisées par Christophe AYEN. Vous découvrirez les techniques, les armements et les codes qui régissaient ces affrontements spectaculaires. .

