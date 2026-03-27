Exposition Show d’Houdini La Grange Marolles-en-Hurepoix

Exposition Show d’Houdini

La Grange 3, Grande rue Marolles-en-Hurepoix Essonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Lors du vernissage Show d’Houdini , un buffet élaboré par l’artiste Fanny Spano sera proposé gratuitement. Martha Salimbeni présentera ses recherches graphiques et dévoilera les premières étapes de sa résidence sur le territoire de Cœur d’Essonne.

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La Grange 3, Grande rue Marolles-en-Hurepoix 91630 Essonne Île-de-France +33 7 85 01 10 31 info@cacbretigny.com

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English :

During the Show d?Houdini vernissage, a buffet prepared by artist Fanny Spano will be offered free of charge. Martha Salimbeni will present her graphic research and unveil the first stages of her residency on the C?ur d’Essonne territory.

L’événement Exposition Show d’Houdini Marolles-en-Hurepoix a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Coeur Essonne