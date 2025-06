Exposition Si j’étais gladiateur gladiatrice Bliesbruck 1 juillet 2025 10:00

Moselle

3.5

Début : Samedi Samedi 2025-07-01 10:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

2025-07-01

Plongez dans l’univers fascinant des gladiateurs et gladiatrices de l’Antiquité avec une exposition immersive et interactive conçue par ACTA et L’Atelier ACTA. Fruit de 30 ans de recherche en archéologie expérimentale, elle déconstruit les idées reçues pour révéler la réalité historique, sociale et sportive de la gladiature romaine. Le parcours invite les visiteurs à endosser un personnage, s’entraîner comme un gladiateur et découvrir les armes, les armures et la vie quotidienne de ces combattants mythiques.

5 espaces scénographiques du bureau du lanista à l’arène en passant par le ludus et la rue marchande permettent une véritable expérience de terrain. Pensée pour toute la famille, l’exposition propose également des jeux et des activités pour les plus jeunes. En mêlant rigueur scientifique, pédagogie et expérimentation, cette exposition unique rend hommage à ces figures emblématiques de Rome tout en questionnant leur héritage dans notre imaginaire contemporain.

Visites guidées à 14h :

– Vacances scolaires tous les jours.

– Période scolaire mercredi, samedi et dimanche.

École de Gladiature :

– Du 06 au 08 août École de gladiateurs avec LEGIO XIV Gemina :

Costumes, techniques et combats en toute sécurité pour vivre la vie d’un gladiateur antique (en allemand traduit en français).

– Du 13 au 17 août Gladiature, acte II avec ACTA :

L’école de gladiature recrute ! Rejoignez une troupe experte en art du combat antique (en français).Tout public

English :

Immerse yourself in the fascinating world of ancient gladiators and gladiatrixes with this immersive, interactive exhibition designed by ACTA and L’Atelier ACTA. The fruit of 30 years’ research in experimental archaeology, it deconstructs preconceived ideas to reveal the historical, social and sporting reality of Roman gladiatorship. The tour invites visitors to take on the role of a gladiator, train like one and discover the weapons, armor and daily life of these mythical fighters.

5 scenographic areas from the lanista’s office to the arena, the ludus and the shopping street provide a real hands-on experience. Designed for the whole family, the exhibition also features games and activities for younger visitors. Combining scientific rigor, pedagogy and experimentation, this unique exhibition pays tribute to these emblematic figures of Rome, while questioning their legacy in our contemporary imagination.

Guided tours at 2pm:

– School vacations: daily.

– School periods: Wednesdays, Saturdays and Sundays.

Gladiator School:

– August 06 to 08: Gladiator school with LEGIO XIV Gemina:

Costumes, techniques and safe combat to experience the life of an ancient gladiator (in German translated into French).

– August 13 to 17: Gladiature, Act II with ACTA:

The gladiatorial school is recruiting! Join a troupe of experts in the art of ancient combat (in French).

German :

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Gladiatoren und Gladiatorinnen der Antike mit einer immersiven und interaktiven Ausstellung, die von ACTA und L’Atelier ACTA konzipiert wurde. Als Ergebnis von 30 Jahren Forschung in der experimentellen Archäologie dekonstruiert sie die vorgefassten Meinungen, um die historische, soziale und sportliche Realität der römischen Gladiatur zu enthüllen. Der Rundgang lädt die Besucher ein, in eine Rolle zu schlüpfen, wie ein Gladiator zu trainieren und die Waffen, Rüstungen und das Alltagsleben dieser mythischen Kämpfer zu entdecken.

fünf szenografische Räume vom Büro des Lanista über den Ludus und die Handelsstraße bis hin zur Arena ermöglichen eine echte Erfahrung vor Ort. Die Ausstellung ist für die ganze Familie konzipiert und bietet auch Spiele und Aktivitäten für die Jüngsten. Mit einer Mischung aus wissenschaftlicher Genauigkeit, Pädagogik und Experimenten ehrt diese einzigartige Ausstellung diese emblematischen Figuren Roms und stellt gleichzeitig ihr Erbe in unserer zeitgenössischen Vorstellungswelt in Frage.

Führungen um 14 Uhr:

– Schulferien: täglich.

– Schulzeit: Mittwoch, Samstag und Sonntag.

Gladiatorenschule :

– Vom 06. bis 08. August: Gladiatorenschule mit LEGIO XIV Gemina :

Kostüme, Techniken und sichere Kämpfe, um das Leben eines antiken Gladiators zu erleben (auf Deutsch übersetzt auf Französisch).

– 13. bis 17. August: Gladiatur, Akt II mit ACTA :

Die Gladiaturschule stellt ein! Treten Sie einer Truppe bei, die in der antiken Kampfkunst bewandert ist (auf Deutsch).

Italiano :

Immergetevi nell’affascinante mondo degli antichi gladiatori e gladiatrici con questa mostra immersiva e interattiva progettata da ACTA e L’Atelier ACTA. Frutto di 30 anni di ricerca in archeologia sperimentale, decostruisce idee preconcette per rivelare la realtà storica, sociale e sportiva della gladiatura romana. Il percorso invita i visitatori a calarsi nei panni di un gladiatore, ad allenarsi come tale e a scoprire le armi, le armature e la vita quotidiana di questi mitici combattenti.

5 aree scenografiche dall’ufficio del lanista all’arena, al ludus e alla via dello shopping offrono una vera e propria esperienza pratica. Pensata per tutta la famiglia, la mostra propone anche giochi e attività per i visitatori più giovani. Combinando rigore scientifico, educazione e sperimentazione, questa mostra unica rende omaggio a queste figure emblematiche di Roma, interrogandosi al contempo sulla loro eredità nell’immaginario contemporaneo.

Visite guidate alle 14.00:

– Vacanze scolastiche: tutti i giorni.

– Periodo scolastico: mercoledì, sabato e domenica.

Scuola di gladiatori:

– Dal 06 all’08 agosto: scuola di gladiatori con LEGIO XIV Gemina:

Costumi, tecniche e combattimenti in tutta sicurezza per sperimentare la vita di un antico gladiatore (in tedesco tradotto in francese).

– Dal 13 al 17 agosto: Gladiatura, atto II con ACTA :

La scuola di gladiatori sta reclutando! Unisciti a una troupe di esperti nell’arte del combattimento antico (in francese).

Espanol :

Sumérjase en el fascinante mundo de los antiguos gladiadores y gladiatrices con esta exposición interactiva y envolvente diseñada por ACTA y L’Atelier ACTA. Fruto de 30 años de investigación en arqueología experimental, deconstruye ideas preconcebidas para revelar la realidad histórica, social y deportiva de los gladiadores romanos. El recorrido invita a los visitantes a asumir el papel de un gladiador, entrenarse como tal y descubrir las armas, las armaduras y la vida cotidiana de estos míticos luchadores.

5 espacios escenográficos -desde la oficina del lanista hasta la arena, el ludus y la calle comercial- ofrecen una experiencia práctica real. Pensada para toda la familia, la exposición también incluye juegos y actividades para los visitantes más jóvenes. Combinando rigor científico, pedagogía y experimentación, esta exposición única rinde homenaje a estas figuras emblemáticas de Roma, al tiempo que cuestiona su legado en nuestro imaginario contemporáneo.

Visitas guiadas a las 14 h:

– Vacaciones escolares: todos los días.

– Periodo escolar: miércoles, sábados y domingos.

Escuela de gladiadores :

– Del 06 al 08 de agosto: Escuela de gladiadores con LEGIO XIV Gemina:

Trajes, técnicas y combates con total seguridad para experimentar la vida de un antiguo gladiador (en alemán traducido al francés).

– Del 13 al 17 de agosto: Gladiatura, Acto II con ACTA :

La escuela de gladiadores recluta personal Únase a una compañía de expertos en el arte del combate antiguo (en francés).

