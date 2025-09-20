Exposition « Si les Blagis m’étaient contés » Bibliothèque municipale de Sceaux Sceaux

Exposition « Si les Blagis m’étaient contés » 20 et 21 septembre Bibliothèque municipale de Sceaux Hauts-de-Seine

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T13:00:00

L’histoire du quartier et de ses habitants est à l’honneur avec cette exposition déjà présentée l’année dernière au Centre social et culturel des Blagis. Présentation ludique du quartier et d’un jeu de plateau inventé par les enfants de l’école élémentaire des Blagis les mercredis 17 et 24 septembre à 16h.

Bibliothèque municipale de Sceaux 7 rue Honoré-de-Balzac 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 13 32 52 RER B – Sceaux / Robinson

