EXPOSITION « SI SEULEMENT »- MATHIEU BUREAU – Montpellier, 17 mai 2025 07:00, Montpellier.

Hérault

EXPOSITION « SI SEULEMENT »- MATHIEU BUREAU Place Saint-Ravy Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-05-17

L’Espace Saint-Ravy a le plaisir de présenter l’exposition Si seulement des œuvres riches en poésie et en formes de Mathieu Bureau. Elles invitent les visiteurs à une expérience totale et à la portée de chacun du 17 mai au 8 juin 2025.

L’Espace Saint-Ravy a le plaisir de présenter l’exposition Si seulement des œuvres riches en poésie et en formes de Mathieu Bureau. Elles invitent les visiteurs à une expérience totale et à la portée de chacun du 17 mai au 8 juin 2025.

VERNISSAGE 18H30 le vendredi 16 mai

En présence de l’artiste

L’Espace Saint-Ravy se pare d’images, de textes, d’objets, d’installations et de vidéos. Le fil rouge de tous ces mediums est la poésie. Celle de Mathieu Bureau cherche à rendre le visiteur acteur de sa propre expérience. Il est entouré d’œuvres qui transpirent la joie de l’artiste, comme une heureuse contagion . Mathieu Bureau parvient à déjouer le cadre institutionnel souvent froid et imposant une distance en créant un espace intime et commun, protégé et partagé dans lequel l’art et la poésie sont prédominants dans le rapport à l’autre. Son point de départ est une émotion. Pour la traduire, la questionner, l’artiste associe, superpose et additionne les objets, les mots et les images créant des paradoxes, des phrases rythmiques. L’exposition est pensée dans sa globalité, comme un orchestre.

Il est question de jeu et de nécessité improbable, de figuration des paradoxes. L’huile et l’eau, l’opaque et le transparent, le fonctionnel et l’inutile, ou le vrai du faux. J’alterne les séquences jusqu’à épuisement écriture poétique comme approche rythmique et musicale, objet comme respiration et temps de jeu, et peinture pour l’instinct, cherchant à faire naître un mystère. […]

Nous sommes tous un et multiple. J’avance en cherchant un plan B, de nouveaux paysages comme une adresse à mes contemporains et au monde qui m’entoure Mathieu Bureau

Ouvert du mardi au dimanche, 10h-13h et 14h-18h .

Place Saint-Ravy

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 34 88 80

English :

Espace Saint-Ravy is pleased to present the exhibition Si seulement, featuring works rich in poetry and form by Mathieu Bureau. From May 17 to June 8, 2025, they invite visitors to a total experience within everyone?s reach.

German :

Der Espace Saint-Ravy freut sich, die Ausstellung Wenn nur Werke, die reich an Poesie und Formen sind, von Mathieu Bureau zu präsentieren. Sie laden die Besucher vom 17. Mai bis zum 8. Juni 2025 zu einem Gesamterlebnis ein, das für jeden zugänglich ist.

Italiano :

L’Espace Saint-Ravy è lieto di presentare la mostra Si seulement, con opere ricche di poesia e forma di Mathieu Bureau. Dal 17 maggio all’8 giugno 2025, i visitatori sono invitati a vivere un’esperienza totale e accessibile a tutti.

Espanol :

El Espace Saint-Ravy se complace en presentar la exposición Si seulement, con obras ricas en poesía y forma de Mathieu Bureau. Del 17 de mayo al 8 de junio de 2025, invitan a los visitantes a disfrutar de una experiencia total al alcance de todos.

L’événement EXPOSITION « SI SEULEMENT »- MATHIEU BUREAU Montpellier a été mis à jour le 2025-05-12 par 34 OT MONTPELLIER