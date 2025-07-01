Exposition Signaux d’animaux les différents langages dans la nature Rue de l’église Cuisery

Exposition Signaux d’animaux les différents langages dans la nature

Rue de l'église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 2 EUR

Début : 2025-07-01 14:00:00

fin : 2025-10-17 18:00:00

2025-07-01 2025-09-01 2025-10-18

L’exposition « signaux d’animaux les différents langages dans la nature » propose de partir à la découverte de l’intelligence animale. Les animaux communiquent pour répondre à différentes fonctions primaires comme se reproduire, défendre leur territoire, échapper à un prédateur, se nourrir. Chez les êtres sociaux, une communication plus sophistiquée permet de tisser des liens, de s’entraider, de mutualiser leurs forces, d’éduquer leur progéniture. Prêts à découvrir cette intelligence animale ? .

Rue de l’église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 eden71@saoneetloire71.fr

