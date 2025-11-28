EXPOSITION SIGNES, LETTRES & TRACES PAR FRANCOISE CARRERE Pézenas

EXPOSITION SIGNES, LETTRES & TRACES PAR FRANCOISE CARRERE

4 place Frédéric Mistral Pézenas Hérault

Début : 2025-11-28

fin : 2026-01-28

2025-11-28

La médiathèque Edmond Charlot à Pézenas a le plaisir d’accueillir l’exposition Signes, lettres et traces par Françoise Carrère du 28 novembre à 28 janvier

Françoise Carrère est une artiste au parcours éclectique ; elle a exploré la peinture, l’argile, l’écriture et la calligraphie.

C’est au cours d’un stage de Yoga et Art qu’elle découvre la calligraphie arabe auprès de Ghani Alandi.

Fascinée par la beauté et la dimension sacrée du geste calligraphique, elle se tourne ensuite vers la calligraphie latine. Aujourd’hui elle s’oriente vers une gestuelle plus abstraite et plus contemporaine auprès d’une autre calligraphe de renom Kitty Sabatier.

Françoise Carrère animera un atelier de calligraphie onciale, le samedi 10 janvier de 10h30 à 12h30 .

