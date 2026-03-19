Exposition Sigurður Árni Sigurðsson Corrections Espace Grille Arles

Exposition Sigurður Árni Sigurðsson Corrections

Vendredi 17 avril 2026 de 18h à 21h.

Vernissage.

Du 18/04 au 17/05/2026 tous les jours. Espace Grille 4, rue de Grille Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-18

Manon Pieyre de Mandiargues, en collaboration avec la galerie Aline Vidal, accueille Sigurður Árni Sigurðsson pour l’exposition Corrections à l’occasion de la quatrième édition du Festival du dessin.

L’exposition présente des dessins issus de la série Corrections , qui explore la passion de l’artiste pour les cartes postales et les photos trouvées dans les marchés aux puces ou les brocantes lors de ses voyages à l’étranger, principalement en France. L’exposition Corrections de Sigurður Árni Sigurðsson rassemble plus de 200 dessins. L’artiste corrige des photos et cartes postales pour libérer son énergie créatrice, une méthode qu’il compare à l’écriture automatique d’André Breton. La matière des Corrections est liée au contexte culturel français, avec des images de jeunes mariés, de types corses, ou des paysages transformés. Sigurður Árni libère la photographie de ses limites en la prolongeant dans le dessin, effaçant les frontières temporelles et conceptuelles. Le spectateur est invité à s’interroger sur ce qui relève de l’image originale et ce qui a été ajouté, créant une nouvelle relation où l’espace et le temps s’effacent. .

Espace Grille 4, rue de Grille Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Manon Pieyre de Mandiargues, in collaboration with Galerie Aline Vidal, welcomes Sigurður Árni Sigurðsson for the Corrections exhibition at the fourth edition of the Festival du Dessin.

L’événement Exposition Sigurður Árni Sigurðsson Corrections Arles a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme d’Arles