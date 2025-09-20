Exposition : « S’il vous plait… Dessine-moi un moulin ! » Moulin Darre la Gleizo Le Carla-Bayle

Participation libre. Stationnement des véhicules sur les parkings du village. Accès au moulin Darre la Gleizo à pieds.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visite du vieux Moulin Darré La Gleizo – Carla-Bayle

Exposition et animations pour toute la famille

Partez à la découverte du vieux moulin Darré La Gleizo, fièrement juché derrière l’église du Carla-Bayle, village pittoresque aux accents d’histoire.

Au programme :

– Visite du moulin, lieu emblématique du patrimoine local

– Exposition de dessins et aquarelles de Geoff Dickson

– Atelier dessin « Dessine-moi un moulin ! » : une petite activité créative ouverte à toutes les petites princesses et tous les petits princes

– Rallye pédestre culturel dans le village, idéal pour une sortie familiale pleine de découvertes

Et pour accompagner cette journée pleine de charme, laissez-vous emporter par ce magnifique poème en hommage au moulin :

Poème : « Le joli petit moulin… sans L ! »

ECM Dragon du Moulin Darré La Gleizo

Fièrement juché sur sa motte derrière l’église gît un joli petit mou’in.

Du haut de ses huit cents ans d’histoires et exposé aux affres du temps,

Il fût amputé de ses ailes et privé de son dernier meunier d’antan.

Il ne reste guère que le vent qui souffle et y raisonne au petit matin.

C’est un joli petit moulin sans aile,

Un joli petit moulin sans zèle.

C’est un joli petit moulin sans elle,

Un joli petit moulin… sans « L » !

Au pied de sa tour pousse un petit bouquet aux odeurs de romarin.

Il est devenu un lieu de vie et d’échanges pour la jeunesse de la cité,

Qui y charme et y danse au son d’un vieux phonographe à ressort cassé.

Et ce sont les plus jeunes qui y font tourner les disques à la main.

C’est un joli petit moulin sans zèle,

Un joli petit moulin sans aile.

C’est un joli petit moulin sans « L »,

Un joli petit moulin… sans elle !

Au soleil couchant sur le village perché, se reflètent les Pyrénées.

À l’ombre d’un buisson de genêts, assis sur mon petit banc d’acier,

Je me mets à rêver et plonge une belle plume blanche dans l’encrier.

D’un bleu de Chine, sur ce papier un ballet de cursives s’y est invité.

C’est un joli petit moulin sans « L »,

Un joli petit moulin sans elle.

C’est un joli petit moulin sans aile,

Un joli petit moulin… sans zèle !

Un jour certain du mois de juin arrivera une jolie petite hirondelle.

D’un coup de baguette magique elle lui rendra son toit et ses ailes.

Avec ardeur et bienveillance, elle y bâtira son nid douillet avec zèle.

Alors ressuscité, le petit moulin battra au rythme du cœur de sa belle.

C’est un joli petit moulin sans elle,

Un joli petit moulin sans « L ».

C’est un joli petit moulin sans zèle,

Un joli petit moulin… sans aile !

Moulin Darre la Gleizo 256 chemin des moulins, 09130 Carla-Bayle Le Carla-Bayle 09130 Ariège Occitanie http://moulindarrelagleizo.blogspot.com Activité proposée : visite gratuite libre ou commentée du moulin avec expositions d’œuvres d’arts (peintures, dessins, sculptures…)

Présentation du lieu :

Juché à 394 mètres d’altitude, le vieux moulin « DARRE LA GLEIZO » trône fièrement depuis plusieurs siècles sur la colline aux moulins derrière l’église du CARLA-BAYLE.

Sur son promontoire il domine la vallée de la LEZE et la vallée de la DOURNE. Au Nord un bosquet d’acacias couvre une ancienne carrière et au Sud se découpe la cité fortifiée du CARLA et la majestueuse chaîne des Pyrénées. Sa situation privilégiée permet de comprendre l’importance des vents, du vent d’autan venant du Sud-Est au vent dominant soufflant du Nord-Ouest.

Très tôt dans l’histoire du village du CARLA est mentionnée la présence de moulins à vent sur le plateau ou colline dite des « Moulins ». Ces moulins étaient du type à deux meules et leur construction remonte à la période du bas moyen âge au XIIIème siècle.

Selon actes contenant les privilèges concédés par Roger-Bernard 1er Comte de FOIX aux habitants du CARLA :

– « 1- Roger-Bernard Comte de FOIX… concède à perpétuité aux habitants du CARLA, la possibilité de moudre au moulin de leur convenance ». Fait le 05 JANVIER 1286, reçu par Pierre FABRI notaire du CARLA et transcrit par Arnaldus de FUXO.

– « 3 – Les habitants peuvent moudre dans tous les moulins du Comte, contre le droit du vingtième ». Fait le 14 MARS 1299 à CAMARADE, reçu par Bernardus de FUXO notaire du CARLA et transcrit par Petrus JOHANNIS Junior.

En 1464 un procès oppose la communauté du CARLA aux religieux des SALENQUES. Un document de sentence en date du samedi 17 MAI de l’an 1466 mentionne :

« 5- Le lieu du CARLA est au Comté de FOIX, et toute juridiction en ce lieu appartient en seul au Comte. »

« 7- Le Comte avait anciennement, au lieu du CARLAT, des moulins à vent où tous les habitants devaient aller moudre. »

« 8- Ces moulins ayant été détruits… »

« 9- Le Comte constatant la destruction de ses moulins… »

A l’occasion des sièges avortés de 1561 et 1569, lors des guerres de religion au XVIème siècle, les moulins sont détruits par les armées catholiques puis rebâtis.

En 1634, une gravure de Christophe Nicolas TASSIN mentionne la présence d’un moulin à vent à l’extérieur des remparts au Nord du château.

En l’an 1673, une déclaration des Consuls recense les possessions royales et précise le nombre de QUATRE moulins au CARLA situés sur « 2 mottes ou sièges ».

Une gravure, sur cuivre du CARLAT datant de la fin du XVIIIème siècle montre la présence du moulin sur la colline au Nord du village.

Sur la carte de CASSINI (1780 – 1810) le moulin est mentionné au Nord-Ouest du village « LE CARLA DE COMTE ».

La carte de l’état-major de 1820 à 1866 précise d’un point rouge la présence du moulin situé au Nord-Ouest du village « CARLA LE COMTE ».

L’atlas cantonal de 1861 mentionne l’existence d’un Ancien Moulin (Gde Anc Min) au Nord-Ouest du village « CARLA LE COMTE ».

Des photographies du début des années 1900 montrent le moulin DARRE LA GLEIZO en parfait état de fonctionnement.

En 1950 apparaît la mention de Moulins en Ruines (Mins Rnes).

En 1960 – Le moulin « Darre la Gleizo » est en ruine.

Bien qu’en ruine, le vieux moulin derrière l’église était devenu un lieu de rendez-vous pour la jeunesse du CARLA. On y dansait avec un vieux phonographe à ressort cassé. C’était les plus jeunes qui faisaient tourner le disque à la main ne respectant pas de ce fait le rythme normal de la musique et de la danse…

Dans les années 1970, le moulin sauvé in extrémiste d’une disparition certaine.

Puis le moulin « DARRE LA GLEIZO » a été de nouveau abandonné.

2021 – Après 50 ans de sommeil, le réveil du moulin ! Parkings publics gratuits disponibles à 300m et une place de stationnement spécifique pour personne à mobilité réduite sur le site du moulin.

© Geoff Dickson