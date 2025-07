EXPOSITION SILENCIO de Rodolphe le CORNEC Centre culturel Léopold Sedar Senghor Port-en-Bessin-Huppain

EXPOSITION SILENCIO de Rodolphe le CORNEC Centre culturel Léopold Sedar Senghor Port-en-Bessin-Huppain samedi 2 août 2025.

EXPOSITION SILENCIO de Rodolphe le CORNEC

Centre culturel Léopold Sedar Senghor 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-02 10:00:00

fin : 2025-08-24 12:30:00

Date(s) :

2025-08-02

Rodolphe le Cornec est un artiste peintre autodidacte depuis 1981, dont le travail explore les paysages et les grands espaces. À travers une peinture instinctive, il parvient à dégager des émotions puissantes, oscillant entre une représentation parfois proche de la réalité et des visions plus oniriques. Son oeuvre provoque un véritable bien-être chez ceux qui l’observent. Depuis toujours, Rodolphe le Cornec est fasciné par les éléments naturels « le ciel, la terre et la mer »

qui s’entremêlent dans ses créations.

Il joue avec la profondeur, la notion d’infini et les horizons, capturant la lumière et l’espace dans une danse émotionnelle. Son style est ancré dans l’impressionnisme contemporain, inspiré notamment par les oeuvres de William Turner, qu’il a découvert en 1985 lors de son parcours professionnel de trois ans à

Londres. Ayant eu une Carrière en parallèle, c’est depuis 2020 qu’il se consacre pleinement à la peinture de façon professionnelle.

Il utilise différentes techniques (Aquarelle acrylique gouache encre) et des supports variés (papier toile bois céramique).

Le travail de Rodolphe le Cornec invite à une évasion artistique, un voyage à travers des paysages émotionnels riches en lumière et en sensations. Il aime faire partager, parfois avec pudeur, son univers d’impressions évanescentes et intuitives.

Rodolphe le Cornec est un artiste peintre autodidacte depuis 1981, dont le travail explore les paysages et les grands espaces. À travers une peinture instinctive, il parvient à dégager des émotions puissantes, oscillant entre une représentation parfois proche de la réalité et des visions plus oniriques. Son oeuvre provoque un véritable bien-être chez ceux qui l’observent. Depuis toujours, Rodolphe le Cornec est fasciné par les éléments naturels « le ciel, la terre et la mer »

qui s’entremêlent dans ses créations.

Il joue avec la profondeur, la notion d’infini et les horizons, capturant la lumière et l’espace dans une danse émotionnelle. Son style est ancré dans l’impressionnisme contemporain, inspiré notamment par les oeuvres de William Turner, qu’il a découvert en 1985 lors de son parcours professionnel de trois ans à

Londres. Ayant eu une Carrière en parallèle, c’est depuis 2020 qu’il se consacre pleinement à la peinture de façon professionnelle.

Il utilise différentes techniques (Aquarelle acrylique gouache encre) et des supports variés (papier toile bois céramique).

Le travail de Rodolphe le Cornec invite à une évasion artistique, un voyage à travers des paysages émotionnels riches en lumière et en sensations. Il aime faire partager, parfois avec pudeur, son univers d’impressions évanescentes et intuitives. .

Centre culturel Léopold Sedar Senghor 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 2 31 21 92 33 expositions@portenbessin-huppain.fr

English : EXPOSITION SILENCIO de Rodolphe le CORNEC

Rodolphe le Cornec has been a self-taught painter since 1981, whose work explores landscapes and wide-open spaces. Through instinctive painting, he succeeds in releasing powerful emotions, oscillating between representations that are sometimes close to reality and more dreamlike visions. His work evokes a genuine sense of well-being in those who observe it. For as long as he can remember, Rodolphe le Cornec has been fascinated by the natural elements the sky, the earth and the sea which intertwine in his work

which intertwine in his creations.

He plays with depth, infinity and horizons, capturing light and space in an emotional dance. His style is rooted in contemporary Impressionism, inspired in particular by the works of William Turner, whom he discovered in 1985 during his three-year professional career in

In London. Having had a career in parallel, since 2020 he has devoted himself fully to painting professionally.

He uses a variety of techniques (watercolor acrylic gouache ink) and supports (paper canvas wood ceramics).

Rodolphe le Cornec’s work is an invitation to artistic escapism, a journey through emotional landscapes rich in light and sensations. He likes to share, sometimes with modesty, his world of evanescent, intuitive impressions.

German : EXPOSITION SILENCIO de Rodolphe le CORNEC

Rodolphe le Cornec ist seit 1981 ein autodidaktischer Maler, der in seinen Arbeiten Landschaften und weite Räume erkundet. Durch seine instinktive Malerei gelingt es ihm, starke Emotionen auszustrahlen, die zwischen einer manchmal realitätsnahen Darstellung und eher traumhaften Visionen schwanken. Sein Werk löst bei den Betrachtern ein echtes Wohlbefinden aus. Rodolphe le Cornec ist seit jeher von den natürlichen Elementen « Himmel, Erde und Meer » fasziniert

die in seinen Kreationen miteinander verwoben sind.

Er spielt mit der Tiefe, dem Begriff der Unendlichkeit und den Horizonten und fängt das Licht und den Raum in einem emotionalen Tanz ein. Sein Stil ist im zeitgenössischen Impressionismus verwurzelt und wird insbesondere von den Werken William Turners inspiriert, den er 1985 während seines dreijährigen beruflichen Werdegangs in

London kennenlernte. Nach einer parallelen Karriere widmet er sich seit 2020 voll und ganz der professionellen Malerei.

Er verwendet verschiedene Techniken (Aquarell Acryl Gouache Tinte) und Medien (Papier Leinwand Holz Keramik).

Die Arbeit von Rodolphe le Cornec lädt zu einer künstlerischen Flucht ein, einer Reise durch emotionale Landschaften, die reich an Licht und Empfindungen sind. Er teilt gerne, manchmal mit Scham, seine Welt der flüchtigen und intuitiven Eindrücke.

Italiano :

Rodolphe le Cornec è un pittore autodidatta dal 1981, il cui lavoro esplora paesaggi e spazi aperti. Attraverso una pittura istintiva, riesce a liberare emozioni forti, oscillando tra rappresentazioni talvolta vicine alla realtà e visioni più oniriche. Le sue opere evocano un vero e proprio senso di benessere in chi le osserva. Da sempre Rodolphe le Cornec è affascinato dagli elementi naturali il cielo, la terra e il mare che si intrecciano nelle sue opere

che si intrecciano nelle sue creazioni.

Gioca con la profondità, la nozione di infinito e gli orizzonti, catturando la luce e lo spazio in una danza emotiva. Il suo stile affonda le radici nell’impressionismo contemporaneo, ispirato in particolare alle opere di William Turner, che ha scoperto nel 1985 durante i tre anni di carriera professionale a Londra

A Londra. Dopo una carriera parallela, dal 2020 si dedica completamente alla pittura professionale.

Utilizza diverse tecniche (acquerello acrilico gouache inchiostro) e supporti (carta tela legno ceramica).

L’opera di Rodolphe le Cornec è un invito all’evasione artistica, un viaggio attraverso paesaggi emozionali ricchi di luce e sensazioni. Ama condividere, a volte con modestia, il suo mondo di impressioni evanescenti e intuitive.

Espanol :

Rodolphe le Cornec es un pintor autodidacta desde 1981, cuya obra explora paisajes y espacios abiertos. A través de una pintura instintiva, consigue liberar emociones poderosas, oscilando entre representaciones a veces cercanas a la realidad y visiones más oníricas. Su obra evoca una auténtica sensación de bienestar en quienes la observan. Desde que tiene uso de razón, Rodolphe le Cornec siente fascinación por los elementos naturales -el cielo, la tierra y el mar- que se entremezclan en sus obras

que se entremezclan en sus creaciones.

Juega con la profundidad, la noción de infinito y los horizontes, capturando la luz y el espacio en una danza emocional. Su estilo hunde sus raíces en el impresionismo contemporáneo, inspirado en particular en las obras de William Turner, a quien descubrió en 1985 durante sus tres años de carrera profesional en

En Londres. Tras una carrera paralela, desde 2020 se dedica plenamente a la pintura de forma profesional.

Utiliza diversas técnicas (acuarela acrílico gouache tinta) y soportes (papel lienzo madera cerámica).

La obra de Rodolphe le Cornec es una invitación a la evasión artística, un viaje a través de paisajes emocionales ricos en luz y sensaciones. Le gusta compartir, a veces con modestia, su mundo de impresiones evanescentes e intuitivas.

L’événement EXPOSITION SILENCIO de Rodolphe le CORNEC Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2025-07-25 par OT Bayeux Intercom