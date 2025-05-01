Dandy Diwangkara est un artiste pluridisciplinaire dont la pratique est profondément ancrée dans le mouvement. Son parcours artistique débute avec une formation à la Rambert School of Ballet and Contemporary Dance à Londres. En tant qu’interprète et chorégraphe, son travail a été présenté dans des lieux tels que le Linbury Theatre, The Place et English National Opera. Cette formation en danse continue de nourrir et de façonner son langage visuel à travers différents médiums.

Au-delà de la chorégraphie, la pratique de Dandy s’étend à la photographie, au dessin et à des œuvres minutieuses en papier. À travers ces formes diverses, un principe demeure constant : le mouvement.

Les textures, la répétition et les ombres apparaissent de manière récurrente dans son travail, traduisant la physicalité de la danse en forme visuelle.

Son expérience d’immigré influence profondément ce vocabulaire artistique.La texture devient une métaphore de l’adaptation et des strates culturelles qui se superposent et se rencontrent au fil du temps. L’ombre reflète l’identité : inséparable, persistante et parfois changeante selon la lumière. La répétition évoque la discipline, ce rythme constant nécessaire pour maintenir l’équilibre face aux changements et aux déplacements.

Dans cette récente série d’œuvres en papier, Dandy confronte la réalité bureaucratique de l’identité. Le papier, à la fois fragile et porteur d’autorité, devient à la fois matériau et sujet. Ces papiers façonnent silencieusement le cours d’une vie, déterminant l’appartenance, la mobilité et la légitimité.

Les œuvres posent une question universelle : dans quelle mesure ce que nous sommes est-il défini par les documents que nous portons ?

Né à Surabaya, Diwangkara a vécu brièvement à Singapore avant de s’installer à London, où il a passé plus de deux décennies à développer sa carrière artistique. Il est aujourd’hui basé à Marseille.Des séjours au Nicaragua, à Marrakech et dans l’État du Colorado ont également enrichi sa perspective. Certains de ces déplacements n’étaient pas de son choix, mais chaque relocalisation a laissé une empreinte sur son processus créatif.

À travers son travail, Dandy trace la chorégraphie invisible de la migration, de l’identité et de l’appartenance. Sa pratique reflète une négociation co

Exposition, travail du papier, techniques mixtes de Dandy Diwangkara. C’est la seconde exposition en France de cet artiste indonésien multidisciplinaire. Vernissage le 2 avril à 19h.

Du jeudi 02 avril 2026 au jeudi 14 mai 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche

de 09h00 à 18h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-02T12:00:00+02:00

fin : 2026-05-14T21:00:00+02:00

Le Maung Coffee – 51 rue Greneta, 75002 Paris Le Maung Coffee – 51 rue Greneta, 75002 Paris



