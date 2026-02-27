Exposition Silhouettes, du croquis à l’oeuvre, fusion de femmes et de savoir-faire TARBES Tarbes

Exposition Silhouettes, du croquis à l’oeuvre, fusion de femmes et de savoir-faire

TARBES Place Jean Jaurès Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-03

Venez découvrir les oeuvres de Victoria Planté, Julie Bruneau et Lisa Robert dans le cadre de la Journée de la Femme.

Exposition de vases en grès réalisés par la céramiste Victoria Planté représentant des silhouettes de corps de femmes, habillés par les bijoux artisanaux de la joaillière Lisa Robert.

Mais aussi une exposition photographique, où la photographe Julie Bruneau met en valeur le savoir-faire artisanal et le processus de réalisation, du croquis à l’œuvre.

.

TARBES Place Jean Jaurès Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 38 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the works of Victoria Planté, Julie Bruneau and Lisa Robert as part of Women’s Day.

An exhibition of stoneware vases by ceramist Victoria Planté, depicting silhouettes of women’s bodies, dressed in handcrafted jewelry by jeweler Lisa Robert.

But also a photographic exhibition, in which photographer Julie Bruneau highlights the craftsmanship and process of creation, from sketch to finished work.

L’événement Exposition Silhouettes, du croquis à l’oeuvre, fusion de femmes et de savoir-faire Tarbes a été mis à jour le 2026-02-24 par OT de Tarbes|CDT65