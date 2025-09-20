Exposition « Simenon Simenon » Le Signe Chaumont

Exposition « Simenon Simenon » Le Signe Chaumont samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Simenon Simenon » 20 et 21 septembre Le Signe Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Élodie Boyer explore une histoire du graphisme, à travers les couvertures des livres de Simenon.

Il y a une grande différence entre regarder, seul, un livre de poche de Simenon, et observer, ensemble, plusieurs livres de la même collection. Tous de face, de dos, de profil. Car ils fonctionnent en système, chaque poche souligne son voisin, un petit monde se met en place sous nos yeux et le miracle prend forme.

Le Signe 1 Place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est Situé à Chaumont, le Signe, centre national du graphisme, est un groupement d’intérêt public constitué par la Ville de Chaumont, la Région Grand Est et le ministère de la Culture. À ce titre, ses activités s’exercent sur le territoire du département de la Haute-Marne, avec un rayonnement local, national et international.

Abrité dans l’ancienne Banque de France, réhabilitée et agrandie par une extension contemporaine dédiée aux expositions, le Signe a pour mission d’assurer la protection et la valorisation du patrimoine d’affiches conservé par la Ville de Chaumont, ainsi que de sensibiliser le public à sa pertinence historique et artistique.

