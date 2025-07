Exposition Simon Chaye Rue de la Ville Honfleur

Rue de la Ville Greniers à sel Honfleur

Début : Vendredi 2025-07-12 10:30:00

fin : 2025-08-17 12:30:00

2025-07-12

70 ans de tapisserie contemporaine d’Aubusson par Simon Chaye

Dans les greniers à sel

Dans les greniers à sel .

Rue de la Ville Greniers à sel Honfleur 14600 Calvados Normandie

English : Exposition Simon Chaye

70 years of contemporary Aubusson tapestry by Simon Chaye

In the salt lofts

German : Exposition Simon Chaye

70 Jahre zeitgenössische Wandteppiche aus Aubusson von Simon Chaye

In den Salzspeichern

Italiano :

70 anni di arazzi contemporanei di Aubusson di Simon Chaye

Nelle soffitte di sale

Espanol :

70 años de tapices contemporáneos de Aubusson por Simon Chaye

En los desvanes de sal

