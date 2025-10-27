Exposition Simon Hureau Bibliothèque Intercommunale Terre d’Auge Pont-l’Évêque

Exposition Simon Hureau Bibliothèque Intercommunale Terre d’Auge Pont-l’Évêque lundi 27 octobre 2025.

Exposition Simon Hureau

Bibliothèque Intercommunale Terre d’Auge 38 rue Saint-Michel Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-27

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-10-27

Un voyage à travers de magnifiques planches d’insectes, de plantes et de nature.

Venez découvrir le travail et le processus de création de Simon Hureau dans ses deux ouvrages autour du jardin et de la permaculture L’Oasis et Un jardin extraordinaire. Un voyage à travers de magnifiques planches d’insectes, de plantes et de nature à partir de crayonnés et d’originaux terminés.

Un événement Imaginons Demain en partenariat avec la Bibliothèque du Calvados. .

Bibliothèque Intercommunale Terre d’Auge 38 rue Saint-Michel Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 24 91

English : Exposition Simon Hureau

A journey through magnificent plates of insects, plants and nature.

German : Exposition Simon Hureau

Eine Reise durch wunderschöne Bilderbögen von Insekten, Pflanzen und der Natur.

Italiano :

Un viaggio attraverso magnifiche tavole di insetti, piante e natura.

Espanol :

Un viaje a través de magníficas láminas de insectos, plantas y naturaleza.

L’événement Exposition Simon Hureau Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Terre d’Auge Tourisme