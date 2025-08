Exposition Simone Dubois et Jacques Stegel Kaysersberg Vignoble

Exposition Simone Dubois et Jacques Stegel Kaysersberg Vignoble mardi 19 août 2025.

Exposition Simone Dubois et Jacques Stegel

103 rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-08-19 09:30:00

fin : 2025-08-25 18:30:00

2025-08-19

Venez découvrir les pièces artisanales et originales faites en céramiques, créées par la sculptrice Simone Dubois et les superbes toiles du peintre Jacques Stegel.

Venez découvrir l'univers de Simone Dubois, créatrice qui réalise des statues et objets décoratifs en céramique de formes et motifs variés et aussi les peinture de Jacques Stegel.

Les créations de Simone Dubois naissent entre ses doigts spontanément, avec amour. Un lien de complicité et d’échange pour donner les meilleurs reflets de ses états émotionnels. Chaque pièce est un défi, sublimée par le feu qui lui donne la chaleur et le rayonnement qui l’habitent.

Jacques Stegel, peintre autodidacte, après plusieurs recherches, le travail au couteau devient pour lui un véritable épanouissement. Il se forge une technique personnelle et propose une autre dimension de son art. Il aime jouer des nuances dans ses œuvres abstraites ou décliner le réalisme dans ses peintures figuratives. Ses tableaux aux couleurs chatoyantes en sont l’expression dynamique. 0 .

103 rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 info@kaysersberg-vignoble.fr

English :

Come and discover original handmade ceramics by sculptor Simone Dubois and superb paintings by painter Jacques Stegel.

German :

Entdecken Sie die handgefertigten und originellen Stücke aus Keramik, die von der Bildhauerin Simone Dubois geschaffen wurden, und die wunderschönen Gemälde des Malers Jacques Stegel.

Italiano :

Venite a scoprire le originali ceramiche fatte a mano dallo scultore Simone Dubois e i superbi dipinti del pittore Jacques Stegel.

Espanol :

Venga a descubrir las originales cerámicas artesanales creadas por la escultora Simone Dubois y los magníficos cuadros del pintor Jacques Stegel.

