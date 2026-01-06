Exposition Simone Guignard Ussel
Exposition Simone Guignard Ussel lundi 16 février 2026.
Exposition Simone Guignard
6 Rue de l’église Ussel Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16 14:00:00
fin : 2026-03-07 18:00:00
Date(s) :
2026-02-16
La galerie d’art Aigua de rocha vous invite à venir découvrir les œuvres de Simone Guignard .
6 Rue de l’église Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 64 52 96 aiguaderocha@sfr.fr
