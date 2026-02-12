Exposition Simonne L’Hermitte au Haras national du Pin Haras national du Pin Gouffern en Auge

Exposition Simonne L’Hermitte au Haras national du Pin

Haras national du Pin Espace d’exposition temporaire (Parcours-découverte de l’écurie n°1) Gouffern en Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-04

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-04-04

Cavalière et artiste-plasticienne, Simonne L’Hermitte croque les instantanés équestres au polo, les moments surréels des champs de courses, ou les carrés de dressage, ou tout simplement, le cheval, seul, dans la perfection de ses allures et de son modèle. De retour à l’atelier, sur la côte normande, elle restitue la majesté du cheval en montrant l’invisible la légèreté équestre, l’impulsion, l’engagement.

> Entrée comprise dans l’entrée payante du Haras national du Pin .

Haras national du Pin Espace d’exposition temporaire (Parcours-découverte de l’écurie n°1) Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Simonne L’Hermitte au Haras national du Pin

L’événement Exposition Simonne L’Hermitte au Haras national du Pin Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-02-10 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault