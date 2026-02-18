Exposition Simonne L’Hermitte du 4 avril au 7 juin 2026 Le Pin-au-Haras
Le Pin-au-Haras Orne
Cavalière et artiste-plasticienne, Simonne L’Hermitte croque les instantanés équestres au polo, les moments surréels des champs de courses, ou les carrés de dressage, ou tout simplement, le cheval, seul, dans la perfection de ses allures et de son modèle.
De retour à l’atelier, sur la côte normande, elle restitue la majesté du cheval en montrant l’invisible la légèreté équestre, l’impulsion, l’engagement. .
Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr
