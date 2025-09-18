Exposition « Siri expo25 » La Bernerie-en-Retz

Exposition « Siri expo25 » La Bernerie-en-Retz jeudi 18 septembre 2025.

Exposition « Siri expo25 »

Maison Magrés La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 10:00:00

fin : 2025-09-25 13:00:00

Date(s) :

2025-09-18 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21 2025-09-22 2025-09-23 2025-09-24 2025-09-25 2025-09-26 2025-09-27

Venez explorer l’univers de Siri, une artiste peintre contemporaine qui transforme l’observation de la nature en une expérience unique. Son exposition de peinture « SIRI epo25 » est visible à la salle Magrés de la Bernerie-en-Retz.

Siri Knoepffler, une artiste peintre contemporaine française, vous invite à découvrir son exposition de peinture « SIRI expo25 » à la Bernerie-en-retz.

Sa thématique

Peintures, perspectives, impressions et expressions.

Son œuvre est principalement axée sur la nature, les paysages et les arbres. Elle exprime une observation subjective de la nature, souvent avec une touche onirique et vaporeuse.

Sa technique

Elle travaille avec de la peinture à l’huile sur toile.

Une véritable invitation au voyage, pour le simple plaisir des yeux. Une pause enchantée, un moment hors du temps, où l’on se reconnecte à l’essentiel l’émotion

Maison Magrés La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 70 56 animation@mairie-labernerie.fr

English :

Come and explore the world of Siri, a contemporary painter who transforms the observation of nature into a unique experience. Her painting exhibition « SIRI epo25 » can be seen at the Salle Magrés in La Bernerie-en-Retz.

German :

Erkunden Sie die Welt von Siri, einer zeitgenössischen Malerin, die die Beobachtung der Natur in ein einzigartiges Erlebnis verwandelt. Ihre Gemäldeausstellung « SIRI epo25 » ist in der Salle Magrés in La Bernerie-en-Retz zu sehen.

Italiano :

Venite a scoprire il mondo di Siri, una pittrice contemporanea che trasforma l’osservazione della natura in un’esperienza unica. La sua mostra di pittura « SIRI epo25 » è visitabile presso la Salle Magrés di La Bernerie-en-Retz.

Espanol :

Venga a explorar el mundo de Siri, una pintora contemporánea que transforma la observación de la naturaleza en una experiencia única. Su exposición de pintura « SIRI epo25 » puede verse en la Salle Magrés de La Bernerie-en-Retz.

