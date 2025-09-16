Exposition site patrimonial remarquable Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau

Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2B Rue des Cordeliers Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-09-16 09:00:00

fin : 2026-01-02 12:00:00

Savez-vous ce que raconte le grand escalier de votre immeuble ? Pour qui a-t-il été construit ? Que représentent les détails scultpés de votre façade ? Certains éléments architecturaux sont exceptionnels et nous racontent une histoire. Le Site Patrimonial Remarquable est un outil de protection de ce patrimoine créé en 2016. Il a pour objectif de protéger et de mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain et paysager. Cette exposition permet de mieux comprendre comment, à Pau, ces orientations s’appliquent aux espaces publics, parcs et jardins, mais aussi pour chaque immeuble façades, toitures, escaliers, décors intérieurs, parquets… .

