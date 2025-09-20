Exposition Six pattes, deux ailes, un insecte ? Journées du patrimoine Venables Les Trois Lacs

Exposition Six pattes, deux ailes, un insecte ? Journées du patrimoine

Venables Centre culturel Gilbert de Venables, Place de la Libération Les Trois Lacs Eure

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

L’association La Pierre Conchoise exposera sur 12 vitrines une collection d’insectes remarquables avec un volet pédagogiques. Diaporama pédagogique commenté le samedi à 17h. .

Venables Centre culturel Gilbert de Venables, Place de la Libération Les Trois Lacs 27940 Eure Normandie +33 6 85 43 78 30 info@ccgvenables.org

