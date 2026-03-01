Sœurs de Lutte

Un projet photographique pour la visibilité, la solidarité et la résistance

Depuis 2023, Queen Kevhoney Scarlett, l’association Inspiration.s et la plateforme internationale Miss T Global portent chaque année un projet photographique engagé pour mettre en lumière la diversité et celles qui la font vivre.

Après « Miss et Mister : Ambassadeurs de la Diversité » et « La Marianne Intersectionnelle », un nouveau chapitre s’ouvre.

À l’occasion de la 9ᵉ Semaine parisienne de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, et en écho à la Journée internationale des droits des femmes, naît le projet :

Sœurs de Lutte

Un projet qui rassemble des femmes venues de tous horizons, liées par leurs histoires, leurs combats et leurs identités multiples.

Origines, religions, parcours de vie, métiers, genres, corps, handicaps…

Autant de réalités différentes qui se rencontrent, se croisent et se renforcent.

Face aux discriminations, elles s’unissent pour porter un message clair :

Nos existences ne sont pas un débat.

Elles se croisent, s’additionnent et résistent ensemble.

Parce qu’aucune femme n’est libre tant que certaines sont exclues.

À travers cette exposition photographique, Sœurs de Lutte célèbre la puissance de la solidarité, la richesse de la diversité et la nécessité d’une représentation juste.

Car voir des visages, des corps et des histoires différentes exister dans l’espace public change les regards, inspire et transforme la société.

Exposition

Du 21 au 27 mars 2026

Speechless

45 rue de Montreuil

75011 Paris

Soirée de lancement – 21 mars 2026

Venez découvrir l’exposition et rencontrer les participantes lors d’une soirée d’ouverture engagée et festive.

18h00 — Ouverture des portes

19h00 — Table ronde autour des enjeux de visibilité et d’intersectionnalité

À partir de 20h00 — Soirée

La soirée sera ponctuée de temps forts, avec cadeaux à gagner et plusieurs surprises.

Une conviction

Ce projet porte une certitude :

La diversité n’est pas une tendance.

C’est une réalité.

Parce que la représentation sauve, inspire et transforme,

et parce que celles et ceux qui œuvrent pour la visibilité méritent d’être vus, entendus et célébrés.

Crédits

Photographies : Hedi.photos

Avec la participation de :

Lizou Gou – Melody Williams – Surya Sun – Debbie Sparrow – Queen Kevhoney Scarlett

Du samedi 21 mars 2026 au vendredi 27 mars 2026 :

jeudi, vendredi, samedi

de 18h00 à 02h00

mardi, mercredi

de 18h00 à 01h00

Le samedi 21 mars 2026

de 18h00 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Speechless 45, rue de Montreuil 75011 Paris

https://kevhoneyscarlett.com/



