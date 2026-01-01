EXPOSITION Solange JUNGERS la Galerie du Génie de la Bastille Paris

Exposition concept, Etat des lieux est la prochaine exposition personnelle de la plasticienne Solange Jungers où installations et dessins tous inédits invitent à explorer les espaces désertés et l’archéologie intime dans un « après » à la fois mélancolique et résilient. Une exposition qui met la cabane sous toutes ses formes à l’honneur, comme un clin d’oeil à l’enfance. Cabanes perdues, cabanes de western, cabanes-reliquaires…

« Etat des lieux » est une exposition-concept de la plasticienne Solange Jungers.

Du mardi 27 janvier 2026 au dimanche 01 février 2026 :

dimanche

de 14h00 à 19h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 20h00

gratuit Tout public.

la Galerie du Génie de la Bastille 126 rue de Charonne 75011 Paris

https://solangejungers.com/



