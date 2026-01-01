EXPOSITION Solange JUNGERS la Galerie du Génie de la Bastille Paris
EXPOSITION Solange JUNGERS la Galerie du Génie de la Bastille Paris mardi 27 janvier 2026.
Exposition concept, Etat des lieux est la prochaine exposition personnelle de la plasticienne Solange Jungers où installations et dessins tous inédits invitent à explorer les espaces désertés et l’archéologie intime dans un « après » à la fois mélancolique et résilient. Une exposition qui met la cabane sous toutes ses formes à l’honneur, comme un clin d’oeil à l’enfance. Cabanes perdues, cabanes de western, cabanes-reliquaires…
« Etat des lieux » est une exposition-concept de la plasticienne Solange Jungers.
Du mardi 27 janvier 2026 au dimanche 01 février 2026 :
dimanche
de 14h00 à 19h00
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 14h00 à 20h00
gratuit Tout public.
la Galerie du Génie de la Bastille 126 rue de Charonne 75011 Paris
https://solangejungers.com/
