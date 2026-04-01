Exposition Solanum Tuberosum, Repaire Urbain, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Repaire Urbain · Angers
Informations pratiques
Exposition Solanum Tuberosum 19 et 20 septembre Repaire Urbain Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition Solanum tuberosum, de Carlota Sandoval Lizarralde, lauréat
de la 6e bourse arts visuels de la Ville d’Angers.
Repaire Urbain 35 Boulevard du roi-René, 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 05 59 65 https://www.angers.fr/vivre-a-angers/culture/patrimoine/le-repaire-urbain-ru/index.html Le Repaire Urbain accueille trois services municipaux (Angers Patrimoines, l’Artothèque et les Archives patrimoniales) et propose toute l’année des expositions, animations et rencontres autour de la création artistique contemporaine, de l’histoire et du patrimoine angevins.
Carlota Sandoval Lizarralde
© Affiche exposition Carlota_RU Repaire Urbain
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