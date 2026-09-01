Exposition Solea Médiathèque du Clocher Verquières

Informations pratiques

Verquières

Exposition Solea

Du 15/09 au 15/10/2026 le mardi, mercredi, jeudi et samedi.

Mardi de 14h à 18h.

Mercredi de 14h à 19h.

Jeudi de 14h à 18h.

Samedi de 9h à 12h. Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole Verquières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-15

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-09-15

Exposition Solea à la Médiathèque du Clocher.

Venez découvrir l’exposition Solea à la Médiathèque du Clocher.

Venez admirer les œuvres d’Agnès, inspirées par les couleurs et les émotions.



Artiste peintre, Agnès crée des œuvres inspirées par les couleurs, les émotions et l’énergie des instants de vie. Elle explore la rencontre entre l’art, la sensibilité et l’intuition pour donner naissance à des créations uniques, porteuses de sens.



Vernissage le Samedi 19 Septembre à 10h30. .

Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole Verquières 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 99 57 mediatheque.verquieres@orange.fr

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English :

Solea Exhibition at the M%E9diath%E8que du Clocher.

L’événement Exposition Solea Verquières a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence