Exposition Soleil levant aux Baux-de-Provence -Marielon – Grand Rue Frédéric Mistral Les Baux-de-Provence

Exposition Soleil levant aux Baux-de-Provence -Marielon – Grand Rue Frédéric Mistral Les Baux-de-Provence lundi 15 septembre 2025.

Exposition Soleil levant aux Baux-de-Provence -Marielon –

Du 15/09 au 30/09/2025 tous les jours de 10h à 17h. Grand Rue Frédéric Mistral Galerie de Manville Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-15

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-09-15

Exposition « Soleil levant aux Baux-de-Provence », MarieLon expose ses photographies, travaillées, texturisées, -Art textile et bijoux d’espace.

Galerie de Manville

Marielon explore le jeu des matières et de la lumière. Elle fusionne la photographie et

l’art textile et propose un nouveau regard. La nature est source d’inspiration et invite le

spectateur à un voyage sensoriel, à une rencontre intime entre éclat et textures.

Entre la Provence et le Pays du Soleil Levant, l’inspiration et l’émotion de la découverte

infinie invite au voyage permanent entre le réel et l’imaginaire, où le fil de l’art reste tendu

entre culture, tradition et modernité. Une invitation à la contemplation. .

Grand Rue Frédéric Mistral Galerie de Manville Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

English :

Exhibition « Soleil levant aux Baux-de-Provence », MarieLon exhibits her photographs, worked, textured, -Textile art and space jewelry.

Galerie de Manville

German :

Ausstellung « Soleil levant aux Baux-de-Provence », MarieLon stellt ihre Fotografien aus, bearbeitet, texturiert, -Art textile et bijoux d’espace.

Galerie de Manville

Italiano :

In occasione della mostra « Soleil levant aux Baux-de-Provence », MarieLon espone le sue fotografie, le sue lavorazioni, le sue texture, la sua arte tessile e i suoi gioielli spaziali.

Galleria Manville

Espanol :

Exposición « Soleil levant aux Baux-de-Provence », MarieLon expone sus fotografías, trabajadas, texturadas, Arte textil y joyas espaciales.

Galería Manville

L’événement Exposition Soleil levant aux Baux-de-Provence -Marielon – Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme des Baux de Provence