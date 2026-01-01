Exposition Solène Ortoli Bois Dormant au Village d’Artistes Bellevigne-en-Layon

Exposition Solène Ortoli Bois Dormant au Village d’Artistes

Nouvelle exposition au Village d’Artistes

En 2026, le Village d’Artistes propose un cycle de quatre expositions consacrées à la thématique matière paysage. Une invitation à ralentir et à porter un regard attentif sur les matières, les formes et les transformations discrètes qui façonnent nos paysages.

C’est Solène Ortoli, avec son installation Bois dormant, qui ouvre la saison.

Inspirée par le principe des décors de théâtre, Solène Ortoli conçoit l’espace de la galerie comme un lieu à la fois scénographié et habité. L’exposition, composée de différents médiums, se présente comme une traversée de divers espaces de vie intérieurs suggérés, lit, tapis, éléments de mobilier, peintures et représentations de paysages. Par le biais de ces installations-décors, et en écho au conte et à la matière, Bois dormant explore la coexistence de deux temporalités ce qui s’arrête et ce qui croît au sein de ces intérieurs.

Cycle Matière Paysage les dates à retenir…

#1 Solène Ortoli Bois Dormant

> du 30 janvier au 6 avril

#2 Gabrielle Herveet Lunaisons

Dans le cadre du dispositif Prenez l’art ! Saison d’art contemporain en Anjou.

> du 10 avril au 14 juin

#3 Collection du FRAC Pays de la Loire Un monde à portée de main

> du 19 juin au 27 septembre

#4 Myrtille Bouvret Reste l’impermanence

> du 2 octobre au 16 janvier 2027

Tout le programme du Village d’Artistes pour 2026 est à retrouver ici https://www.villageartistesrablay.com/wp-content/uploads/2025/11/programme-2026.pdf

Le Village d’Artistes est une association culturelle, dédiée à la création contemporaine et à l’artisanat d’art. Installé dans un ancien presbytère de 400 m² au cœur du vignoble du Layon, le lieu accueille des expositions temporaires, une boutique réunissant plus de 60 artisans et une artothèque.

Le Village d’Artistes vous accueille tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h30 à 18h30. Fermeture exceptionnelle les 23, 24 et 25 janvier.

En savoir plus villageartistesrablay.com .

+33 2 41 78 61 32

