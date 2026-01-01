Exposition solidaire Marseille 3013 Marseille 2e Arrondissement

Exposition solidaire

Du lundi 19 au samedi 24 janvier 2026 de 10h à 18h. Marseille 3013 52 rue de la République Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Vœux du secours populaire et exposition qui donne l’occasion de montrer que le secours populaire, association humanitaire généraliste de la solidarité nourri à la fois le corps et l’esprit.

Association d’Éducation Populaire, elle s’efforce tout au long de l’année de montrer que la culture est un bien commun qui doit être accessible par tous et non réservé à une élite. C’est un moyen de s’ouvrir à la beauté, de rêver, de s’émerveiller de ressentir des émotions.

Les 8 artistes dont vous pouvez voir les œuvres sont différents, ils sont jeunes et moins jeunes certains sont déjà dans des galeries, participent à des salons, d’autres exposent pour la 1ère fois. Ils ont en commun outre le talent la solidarité chevillée au corps Ils vendent leurs œuvres et versent 50 % de leurs recettes au Secours populaire devenant ainsi de

véritables acteurs de la solidarité.

Vous pouvez à votre tour participer à cette chaîne de la solidarité en acquérant pour ceux qui le peuvent leurs œuvres.

Votre présence est un formidable encouragement. .

Marseille 3013 52 rue de la République Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 99 19 31

English :

A greeting from the secours populaire and an exhibition showing that the secours populaire, a general humanitarian solidarity association, nourishes both body and mind.

