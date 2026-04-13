Pauline Bailly

Embrumer le réel

Curated by ZiQi PENG

16 avril — 18 mai 2026

LooLooLook Gallery a le plaisir d’annoncer l’exposition personnelle de Pauline Bailly, présentée dans le cadre du cycle curatorial Ligne intérieure 2026, sous le commissariat de ZiQi PENG.

Le trouble comme passage

Avec Embrumer le réel, Pauline Bailly déploie un univers où les frontières entre réalité et imaginaire se dissolvent au profit d’une expérience sensible et contemplative.

À travers sa figure récurrente de la Femme-Nuage, l’artiste compose un récit visuel suspendu, entre présence et effacement.

Une silhouette féminine se fond dans le paysage, portée par la matière vaporeuse du nuage. Elle ne s’en échappe pas : elle s’y inscrit, s’y dilue, jusqu’à devenir elle-même un élément du décor.

Ce mouvement n’est pas une disparition, mais une transformation, un passage du visible vers l’intériorité.

Comme le suggère l’artiste :

« Questionner l’insaisissable est devenu une évidence à force de peindre les nuages. »

À travers une peinture figurative nourrie d’influences allant de l’impressionnisme au surréalisme, Pauline Bailly développe une iconographie singulière, où la figure féminine oscille entre ancrage terrestre et élévation poétique. Chaque œuvre agit comme un fragment narratif, un instant suspendu où le temps semble ralenti.

Présente dans plusieurs expositions en France et en Europe, et active en tant que journaliste et critique d’art, l’artiste affirme aujourd’hui une voix singulière au sein de la scène émergente.

L’exposition propose ainsi un espace de retrait face au réel, une invitation à ralentir, observer et laisser émerger ses propres paysages intérieurs.

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Vernissage

Jeudi 16 avril 2026

18h — 21h

En présence de l’artiste

Nous serions heureux de vous accueillir pour cette ouverture officielle.

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Œuvres uniques.

Rendez-vous privés sur demande.

LooLooLook Gallery, galerie d’art contemporain située dans le 1er arrondissement de Paris, présente l’exposition personnelle de Pauline Bailly, sous le commissariat de ZiQi PENG, du 16 avril au 18 mai 2026.

Du jeudi 16 avril 2026 au lundi 18 mai 2026 :

lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit

Entrée libre.

Rendez-vous privés sur demande.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T14:00:00+02:00

fin : 2026-05-18T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T11:00:00+02:00_2026-04-16T19:00:00+02:00;2026-04-17T11:00:00+02:00_2026-04-17T19:00:00+02:00;2026-04-18T11:00:00+02:00_2026-04-18T19:00:00+02:00;2026-04-20T11:00:00+02:00_2026-04-20T19:00:00+02:00;2026-04-21T11:00:00+02:00_2026-04-21T19:00:00+02:00;2026-04-23T11:00:00+02:00_2026-04-23T19:00:00+02:00;2026-04-24T11:00:00+02:00_2026-04-24T19:00:00+02:00;2026-04-25T11:00:00+02:00_2026-04-25T19:00:00+02:00;2026-04-27T11:00:00+02:00_2026-04-27T19:00:00+02:00;2026-04-28T11:00:00+02:00_2026-04-28T19:00:00+02:00;2026-04-30T11:00:00+02:00_2026-04-30T19:00:00+02:00;2026-05-01T11:00:00+02:00_2026-05-01T19:00:00+02:00;2026-05-02T11:00:00+02:00_2026-05-02T19:00:00+02:00;2026-05-04T11:00:00+02:00_2026-05-04T19:00:00+02:00;2026-05-05T11:00:00+02:00_2026-05-05T19:00:00+02:00;2026-05-07T11:00:00+02:00_2026-05-07T19:00:00+02:00;2026-05-08T11:00:00+02:00_2026-05-08T19:00:00+02:00;2026-05-09T11:00:00+02:00_2026-05-09T19:00:00+02:00;2026-05-11T11:00:00+02:00_2026-05-11T19:00:00+02:00;2026-05-12T11:00:00+02:00_2026-05-12T19:00:00+02:00;2026-05-14T11:00:00+02:00_2026-05-14T19:00:00+02:00;2026-05-15T11:00:00+02:00_2026-05-15T19:00:00+02:00;2026-05-16T11:00:00+02:00_2026-05-16T19:00:00+02:00;2026-05-18T11:00:00+02:00_2026-05-18T19:00:00+02:00

LooLooLook Gallery 12, rue de la Sourdière 75001 Paris

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