“C’est comme si quelque chose savait avant que ça arrive ce qui arrive, ce qui est arrivé et ce qui va arriver…”

— Jon Fosse

Dans le cadre de la 6ᵉ édition de Photo Days à Paris, LooLooLook Gallery a le plaisir de présenter la nouvelle exposition personnelle du photographe Bernard Soria, Quatre-vingtième parallèle.

À travers une série inédite réalisée dans l’archipel du Svalbard, Soria nous entraîne au-delà des cartes, vers les confins de l’Arctique — là où la glace devient pensée, où la lumière est à la fois promesse et menace.

Inspirée par les récits de navigateurs et la figure mythique de Thulé, île fantôme des géographies antiques, cette exposition explore un monde en suspens, entre solide et liquide, jour et nuit, souffle et silence.

Ces paysages, traversés par le vent, la brume et la lumière, ne ressemblent à aucune nature connue : ils oscillent entre apparition et effacement.

La banquise, translucide et mouvante, semble hésiter entre eau et pierre — métaphore d’un temps en dérive.

Dans cette immensité, l’appareil de Soria devient témoin d’un basculement : celui d’une planète qui vacille.

Un regard entre contemplation et conscience

Les images de Quatre-vingtième parallèle portent à la fois la beauté et la fragilité du monde.

Elles témoignent d’un territoire devenu symbole du dérèglement climatique, mais aussi d’une zone de tensions et d’enjeux géopolitiques à venir.

Brumes épaisses, ciels laiteux, fragments de banquise… Chaque photographie est une méditation visuelle, une tentative de fixer l’éphémère, de donner forme à l’indicible.

À propos de l’artiste

Photographe français, Bernard Soria développe une œuvre sensible et poétique, où se mêlent visible et invisible, mémoire et effacement.

Ses séries On ne ferme pas le ciel (2021) et Le ciel reste ouvert (présentée aux Rencontres d’Arles 2023) ont marqué une étape dans sa recherche d’une photographie contemplative et habitée.

En 2024, il expose à la Galerie Agnès b., à la Little Big Galerie et à Arles.

En 2025, son travail sera présenté dans le cadre du programme de valorisation du patrimoine avec l’exposition « Ne bouge pas », au Musée François Pompon (du 19 septembre au 28 décembre 2025).

Son livre Quatre-vingtième parallèle paraîtra en novembre 2025, en écho à l’exposition exclusive à la LooLooLook Gallery.

Photographies de Bernard Soria

Du 6 novembre au 7 décembre 2025

Vernissage : jeudi 6 novembre 2025, de 18h à 21h

LooLooLook Gallery — 12 rue de la Sourdière, 75001 Paris

